Раніше Тоня Матвієнко показала свою 24-річну доньку Уляну. Дівчинку співачка народила у підлітковому віці.

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Днями народна артистка Ніна Матвієнко висловилася в інтерв'ю про ранню вагітність доньки Антоніни. Це вона розповіла, відповідаючи на питання, за що відчуває провину перед своєю донькою.

Зірка зізналася, що вона не казала про це Тоні, але могла змінити її життя.

Я могла її життя поміняти, але ми богобоязливі. І чоловік сказав, що це її вибір. Вона дуже рано вийшла заміж… Я могла б змінити її життя. Можливо, не так довіряти треба було. Я могла якось застерегти, але я не могла уявити, що це так скоро станеться: і заміжжя, і вагітність, і дитина. Я розуміла: один крок неправильний – і може щось змінитися,

– пояснила Ніна Матвієнко.

За її словами, на її рішення вплинуло і те, що Тоня була щаслива.

"Вона "літала". Тому ці крила ми не могли обрізати. Розуміли, що це дитяче захоплення", – висловилася Матвієнко.

Дивіться інтерв'ю з Тонею та Ніною Матвієнко: відео

Додамо, що Тоня Матвієнко народила доньку Уляну у 1998 році. На той момент їй було 17 років. Зараз з батьком доньки Тоня не спілкується. У співачки також є семирічна дочка від шлюбу з Арсеном Мірзояном.