Тепер киянин запустив петицію про перейменування вулиці в центрі Києва на її честь. Таку ініціативу підтримала Тоня Матвієнко, яка днями заявляла, що після смерті мами почувається так, ніби час зупинився.

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У Києві хочуть перейменувати вулицю на честь Ніни Матвієнко

Автором петиції став Данило Василинюк. Він запропонував змінити вулицю Миколи Лєскова, що знаходиться в центрі Києва, на вулицю Ніни Матвієнко. Киянин переконаний, що внесок і досягнення Ніни Митрофанівни заслуговують на таке визнання.

Прошу перейменувати вулицю росіянина Лєскова на честь видатної співачки та акторки України Ніни Матвієнко. Ніна Митрофанівна заслужила на вулицю у самому центрі Києва,

– написано в петиції.

Таку ідею підтримала донька знаменитості. Вона закликала шанувальників підписати цю петицію.



Тоня Матвієнко закликає підписати петицію про перейменування вулиці / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зазначимо, вже зібрано 1553 підписи.

Підписати петицію можна за посиланням.

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