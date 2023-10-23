Тепер киянин запустив петицію про перейменування вулиці в центрі Києва на її честь. Таку ініціативу підтримала Тоня Матвієнко, яка днями заявляла, що після смерті мами почувається так, ніби час зупинився.
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У Києві хочуть перейменувати вулицю на честь Ніни Матвієнко
Автором петиції став Данило Василинюк. Він запропонував змінити вулицю Миколи Лєскова, що знаходиться в центрі Києва, на вулицю Ніни Матвієнко. Киянин переконаний, що внесок і досягнення Ніни Митрофанівни заслуговують на таке визнання.
Прошу перейменувати вулицю росіянина Лєскова на честь видатної співачки та акторки України Ніни Матвієнко. Ніна Митрофанівна заслужила на вулицю у самому центрі Києва,
– написано в петиції.
Таку ідею підтримала донька знаменитості. Вона закликала шанувальників підписати цю петицію.
Тоня Матвієнко закликає підписати петицію про перейменування вулиці / Скриншот з інстаграм-сторіс
Зазначимо, вже зібрано 1553 підписи.
Хто такий Микола Семенович Лєсков: головне
- Це російський письменник та журналіст. Спершу він працював в Орловській палаті кримінального суду канцелярським служителем 2-го розряду. Згодом отримав підвищення по службі, ставши помічником столоначальника, а в грудні 1849 року за власним проханням — переміщення в штат Київської казенної палати. Він переїхав до Києва, де жив у свого дядька.
- Пізніше письменник відобразив київське життя в повістях "Дитячі роки", "Закарбований ангел", оповіданні "Фігура", нарисах "Печерські антики" та інших.
- Після звільнення зі служби Микола працювати в компанії чоловіка своєї тітки, де постійно відправлявся в "мандри по Росії". Тоді він жив з родиною в селі Райському Городищенського повіту Пензенської губернії. Пізніше підприємство припинило своє існування і Лєсков влітку 1860 року повернувся до Києва, де зайнявся журналістською та літературною діяльністю. Через півроку він переїхав до Петербурга. Там Лєсков і є похований.
- Слід додати, що вулицю на честь Миколи Лєскова в Києві назвали ще в 1940 році.