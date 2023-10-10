Бачила віщі сни, – Сумська розсекретила, що Ніна Матвієнко мала особливі здібності
Джерело:Obozrevatel
Народна артистка України Ніна Матвієнко раптово пішла з життя 8 жовтня. Її подруга, акторка Ольга Сумська розповіла, що співачка мала особливі здібності.
Виявляється, Ніна Митрофанівна бачила віщі сни. Сумська пригадала, що востаннє бачила зіркову подругу влітку.
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Ніна Матвієнко мала здібності
Сумська товаришували зі співачкою багато років. Вона дізналася, що Матвієнко часто бачила віщі сни.
Вона бачила віщі сни – розповідала мені про них часто дуже. Страшно, що я більше не отримаю повідомлення від Ніночки. Ми не поспілкуємося більше наживо,
– розповіла Ольга.
Акторка впевнена, що на сцені ніхто не замінить Ніну Митрофанівну. Подруга пригадала, як вони святкували Різдво у Карпатах. За її словами, Ніна Митрофанівна тоді була сяюча та життєрадісна, тож навіть думки не виникло, що вона може піти з життя.
Після цього вони ще зустрічалися на концертах для військових весною та влітку. А за декілька місяців Матвієнко померла.
Сумська з Ніною Матвієнко / Фото з інстаграму Сумської
Ольга Сумська захоплювалася співом подруги.
Її голос – як сонце, як хмари, як ріки, як зелені пагорби… Виходить на сцену – і нічого більше не треба. Ні фонограм, ні оркестрів. Тільки голос – і мороз по шкірі. Проникає в кожну клітину,
– каже актриса.
Коли буде прощання з Ніною Матвієнко
- 8 жовтня померла народна артистка України у віці 75 років. Вона не дожила два дні до 76-річчя. Прощання з Ніною Митрофанівною розпочнеться ввечері 10 жовтня. Буде всенічне читання псалтиря за спокій спочилої.
- Вже о 7 ранку 11 жовтня у монастирі пройде заупокійна літургія, а о 9:00 – панахида. Прощання з легендарною артисткою триватиме з 11:00 до 13:00 у Національній Філармонії.
- Матвієнко поховають на Звіринецькому кладовищі в Києві (вулиця Верхня, 21). Це заплановано на 14:30.