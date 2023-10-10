Оказывается, Нина Митрофановна видела вещие сны. Сумская вспомнила, что в последний раз видела звездную подругу летом.

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Сумская дружила с певицей много лет. Она узнала, что Матвиенко часто видела вещие сны.

Она видела вещие сны – рассказывала мне о них очень часто. Страшно, что я больше не получу уведомления от Ниночки. Мы не пообщаемся больше вживую,

– рассказала Ольга.

Актриса уверена, что на сцене никто не заменит Нину Митрофановну. Подруга припомнила, как они праздновали Рождество в Карпатах. По ее словам, Нина Митрофановна тогда была сияющей и жизнерадостной, поэтому даже мысли не возникло, что она может уйти из жизни.

После этого они еще встречались на концертах для военных весной и летом. А через несколько месяцев Матвиенко умерла.



Сумская с Ниной Матвиенко / Фото из инстаграммы Сумской

Ольга Сумская увлекалась пением подруги.

Ее голос – как солнце, как облака, как реки, как зеленые холмы… Выходит на сцену – и ничего больше не нужно. Ни фонограмм, ни оркестров. Только голос – и мороз по коже. Проникает в каждую клетку,

– говорит актриса.

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