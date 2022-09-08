58-річний Ніколас Кейдж втретє став батьком: відомі стать та ім'я дитини

58-річний оскароносний актор Ніколас Кейдж втретє став батьком! Його п'ята дружина Ріко Шибата народила доньку.

27-річна дружина актора та його новонароджена донечка почуваються добре. Це перша спільна дитина Ніколаса та Ріко.

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Ніколас Кейдж втретє став батьком

Дівчинка народилася 7 вересня в одній з лікарень Лос-Анджелеса. Батьки назвали доньку Августа Франческа Коппола. Відомо, що Ніколас є племінником відомо режисера Френсіса Форда Копполи. Як повідомляють західні ЗМІ, мама та донька почуваються добре.

Ніколас і Ріко раді оголосити про народження доньки. Мати та дівчинка почуваються добре,

– написало видання People.

Для Кейджа ця дитина є третьою. Актор має двох синів – 31-річного Вестона і 16-річного Кал-Ела. Тепер голлівудський актор офіційно є багатодітним батьком.

Стосунки Ніколаса Кейджа та Ріко Шибати