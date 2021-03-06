57-річний Ніколас Кейдж одружився вп'яте
Знаменитий голлівудський актор Ніколас Кейдж одружився у п'ятий раз. Його обраницею стала японка Ріко Шібате. Весілля відбулося 16 лютого у Лас-Вегасі.
Джерело:People
57-річний відомий голлівудський актор Ніколас Кейдж вп'яте пішов до вівтаря. Він одружився з японкою Ріко Шібате, якій нещодавно виповнилося 26 років.
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Ніколас Кейдж одружився
Зірка підтвердив своє п'яте одруження виданню. Варто зазначити, що для його обраниці шлюб став першим.
Це правда, і ми дуже щасливі,
– розповів Ніколас.
Актор повідомив, що весілля відбулось 16 лютого у Лас-Вегасі. Пара обрала саме цю дату невипадково – в цей день міг святкувати день народження померлий батько Ріко Шібате. Так подружжя вирішило вшанувати його пам'ять.
Для церемонії наречена обрала японське кімоно ручної роботи з міста Кіото. Молодята обмінялись традиційними клятвами в коханні, а після одруження Ріко взяла прізвище новоспеченого чоловіка.
Додамо, що закохані вирішили влаштувати невеличке святкування після торжества. Там були присутні лише найближчі родичі та друзі пари. Зокрема, подружжя привітали колишня дружина актора – Еліс Кім та їхній спільний син Кал Ел Каппол.
Стосунки Ріко Шібате та Ніколаса Кейджа
Романтичні стосунки пари тривають близько року. Вперше їх помітили разом у Новому Орлеані в лютому минулого року. Вони тримались за руки, що й спровокувало чутки про роман. Однак закохані приховували особисте життя, тому більше про їхні відносини невідомо.
Що відомо про романи Ніколаса Кейджа
- Голлівудський актор Ніколас Кейдж відомий не тільки ролями у знаменитих фільмах, але й великою кількістю стосунків, що робить його справжнім ловеласом.
- Вперше актор одружився у 1995 році з Патрицією Аркетт. Однак вже за 6 років пара оголосила про розлучення, не коментуючи причин.
- Проте Ніколас наважився одружитись вдруге. Зірка пов'язав себе узами шлюбу із Лізою Марією – донькою легендарного співака Елвіса Преслі. Подружжя раптово розлучилось у 2004 році.
- Після цього актор мав тривалий роман з офіціанткою Еліс Кім. Дівчина не стала його офіційною дружиною навіть після народження сина Кал-Ела Каппола.
- Наступною жінкою в житті Ніколаса Кейджа стала візажистка Еріка Койке. Пара закрутила роман під час поїздки до Пуерто-Ріко, 2018 року. Після весілля Ніколас Кейдж розповів, що Койке одночасно зустрічалась ще з одним чоловіком та хитрістю уклала з ним шлюб у Лас-Вегасі (за його словами, він перебував у стані алкогольного сп'яніння). Сама Еріка це заперечує, а очевидці їхнього раптового весілля зізнавались, що американка навіть відмовляла Ніколаса йти до вівтаря. Офіційно вони розлучились 4 червня 2019 року.
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