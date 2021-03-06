Знаменитий голлівудський актор Ніколас Кейдж одружився у п'ятий раз. Його обраницею стала японка Ріко Шібате. Весілля відбулося 16 лютого у Лас-Вегасі.

57-річний відомий голлівудський актор Ніколас Кейдж вп'яте пішов до вівтаря. Він одружився з японкою Ріко Шібате, якій нещодавно виповнилося 26 років.

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Ніколас Кейдж одружився

Зірка підтвердив своє п'яте одруження виданню. Варто зазначити, що для його обраниці шлюб став першим.

Це правда, і ми дуже щасливі,

– розповів Ніколас.

Актор повідомив, що весілля відбулось 16 лютого у Лас-Вегасі. Пара обрала саме цю дату невипадково – в цей день міг святкувати день народження померлий батько Ріко Шібате. Так подружжя вирішило вшанувати його пам'ять.

Для церемонії наречена обрала японське кімоно ручної роботи з міста Кіото. Молодята обмінялись традиційними клятвами в коханні, а після одруження Ріко взяла прізвище новоспеченого чоловіка.

Додамо, що закохані вирішили влаштувати невеличке святкування після торжества. Там були присутні лише найближчі родичі та друзі пари. Зокрема, подружжя привітали колишня дружина актора – Еліс Кім та їхній спільний син Кал Ел Каппол.

Стосунки Ріко Шібате та Ніколаса Кейджа

Романтичні стосунки пари тривають близько року. Вперше їх помітили разом у Новому Орлеані в лютому минулого року. Вони тримались за руки, що й спровокувало чутки про роман. Однак закохані приховували особисте життя, тому більше про їхні відносини невідомо.

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