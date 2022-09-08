27-летняя жена актера и его новорожденная дочь чувствуют себя хорошо. Это первый общий ребенок Николаса и Рико.
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Николас Кейдж в третий раз стал отцом
Девочка родилась 7 сентября в одной из больниц Лос-Анджелеса. Родители назвали дочь Августа Франческа Коппола. Известно, что Николас является племянником известного режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. Как сообщают западные СМИ, мама и дочь чувствуют себя хорошо.
Николас и Рико рады объявить о рождении дочери. Мать и девочка чувствуют себя хорошо,
– написало издание People.
Для Кейджа этот ребенок является третьим. У актера двое сыновей – 31-летний Вестон и 16-летний Кал-Эл. Теперь голливудский актер официально является многодетным отцом.
Отношения Николаса Кейджа и Рико Шибати
- Впервые влюбленных заметили вместе в Новом Орлеане в феврале 2020 года.
- Впоследствии началась пандемия коронавируса, которую они переживали на расстоянии друг от друга. Николас не хотел скрывать чувств, поэтому решил сделать любимому предложение с помощью FaceTime, а кольцо выслал по почте.
- 16 февраля 2021 года в Лас-Вегасе состоялась свадьба. Для близких и друзей супруги организовали вечеринку в японском стиле.
- В январе 2022 года стало известно, что Рико Шибата беременна первенцем. Пятая жена актера подарила ему третьего ребенка.