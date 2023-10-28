На фронті зараз служить його двоюрідний брат. Тож Добринін часто робить збори, щоб забезпечити його всім необхідним.

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Чи піде Добринін воювати

Телеведучий у новому інтервю зізнався, що поки не отримував повістки. Проте Нікіта планує йти воювати. Він вважає, що вибору немає, всі чоловік будуть воювати.

На питання ведучої, чи буде Добринін робити довідку про інвалідність, він відповів, що ні, хоча його мама лікарка.

Я не буду робити довідку про інвалідність, хоча в мене є певні проблеми зі здоров’ям, і мама — лікарка, але вона ні… Навряд чи через неї можна було б. Я б це спеціально в жодному разі не став би робити. Щоб надумати собі хвороби? Ні,

– висловився Нікіта.

Він додав, що його двоюрідний брат зараз на війні. Він особисто дотримується думки, що без тилу немає фронту.

"Наразі я його підтримка. Коли він пішов служити, то потрібно було різко зібрати 54 тисячі гривень за один день, щоб забезпечити його бронежилетом, каскою, окулярами. Також збираю донати", – сказав Добринін.

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