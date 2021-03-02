Нікіта Добринін став ведучим російської версії шоу "Холостяк"

Джерело:інстаграм російського "Холостяка"
Українська зірка Нікіта Добринін став ведучим російського шоу "Холостяк". Колишній учасник проєкту в Україні допомагатиме шукати кохання реперу Тіматі.
Відомий український телеведучий та колишній учасник шоу "Холостяк" став ведучим проєкту в країні-агресорі. Про це повідомили в інстаграмі шоу. Сам Нікіта Добринін, поки що, не коментував новин з цього приводу.
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Прем'єра російської версії проєкту "Холостяк" на каналі "ТНТ" відбудеться 14 березня. Головним учасником шоу став репер Тіматі.
Відомий український шоумен, теле- і радіоведучий Нікіта Добринін зміг знайти свою любов в українській версії шоу "Холостяк", а в новому сезоні проекту на "ТНТ", поділиться своїм досвідом з Тіматі,
– повідомили на сторінці проєкту.
Також в інстаграмі поширили фото Нікіти Добриніна, який стоїть навпроти Тіматі у чорному костюмі. Даша Квіткова, дружина ведучого, прокоментувала допис лаконічно: надіслала емоджі у вигляді серця.
Для перегляду фото гортайте праворуч:
Шанувальники російського проєкту здебільшого висловлюють позитивні емоції з того приводу, що новим ведучим став Нікіта Добринін:
Однак деякі користувачі засмучені такою новиною: