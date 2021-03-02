Скандальна дружина Віктора Медведчука – Оксана Марченко дала велике інтерв'ю. Вона розповіла про свої плани в політиці, а також пригадала, як Володимир Зеленський у 2003 році просив її допомогти з працевлаштуванням. За словами телеведучої, вона була гостинною та прийняла його з друзями у тому домі, де зараз мешкає.

Одіозна Оксана Марченко влаштувала пресконференцію. В інстаграм-сторіс телеведуча зазначала, що дасть інтерв'ю українським ЗМІ, проте в залі були присутні представники новоствореного телеканалу "Перший незалежний" та журналісти з телеканалів Віктора Медведчука, на які раніше наклали санкції.

Читайте також Скандальна Оксана Марченко розповіла, як відчула на собі введені санкції

Щодо представників інших ЗМІ, то від них запитань не прозвучало. В ефірі телеканалу, який створили представники закритих телеканалів Віктора Медведчука, Оксана Марченко розповіла про свій проєкт "Паломниця", плани, які вона прагне реалізувати, як політик, а також пригадала, як чинний президент України Володимир Зеленський разом із друзями просив її допомоги у працевлаштуванні.

Оксана Марченко про візит Зеленського

За словами Оксани Марченко, у 2003 році Володимир Зеленський, брати Шефіри та їхні друзі завітали до неї додому. Тоді вони пропонували співпрацю та деякі сценарії для Віктора Медведчука. Все це відбувалося у будинку, де зараз телеведуча мешкає разом із сім'єю. Вона зазначила, що може пошукати фотографію, але не хоче, бо на це потрібно буде багато часу. Сім'я тоді переїжджала з іншого будинку і невідомо, де зараз ці світлини.

Люди прийшли в гості, я пригощала їх. У нас був обід чи вечеря, вже не пам'ятаю. Все було прекрасно. У них були класні ідеї, брати Шефіри – геніальні, талановиті хлопці. Вони розповідали, що хочуть рухатися далі, оскільки до цього були лише командою з КВН. Прагнули виходити на новий рівень, були потрібні нові майданчики,

– розповіла Марченко.

"Нові майданчики – це телебачення. Звісно, що були потрібні телеканали, які зможуть розширити їхню аудиторію глядачів. Ось про це ми й розмовляли. Також вони пропонували деякий сценарій для мого чоловіка, який тоді був главою Адміністрації Президента. Я сказала, що його це навряд чи зацікавить", – поділилася дружина Медведчука.

Зазначимо, що про цей випадок допомоги Зеленському Марченко згадувала, коли висловлювала свою реакцію на санкції та оголошувала про рішення піти в політику.

Я згадувала про це в контексті людських стосунків. Хотіла нагадати, що ці стосунки мають продовжуватися, оскільки ми не знаємо, що станеться у майбутньому. І, можливо, одного разу Зеленському знову доведеться звернутися до мене по допомогу,

– зазначила Марченко.

"Я, як християнка, звісно ж допоможу. Бо я християнка", – наголосила ведуча. Зазначимо, що під час пресконференції Марченко часто згадувала про Бога.

Дружина Медведчука зазначила, що не розуміє, що сталося з Зеленським: "Що з ним сталося, який чип він отримав, можливо, інопланетяни викрали, я не знаю. Ймовірно, що з людиною щось сталося. Ми всі сподівалися, що він змінить країну на краще. Десь є межа між ним та нами".

Як би я тоді шанобливо не ставилася до цієї команди, до цих людей, але погрози, які я зараз отримую – смішні. Мене дивує, що ці сценаристи не розуміють, що з такими людьми, як я та мій чоловік сьогодні, так не треба вчиняти. Ми чесні громадяни своєї країни. Це наша Україна. Ми можемо комусь не подобатися, це демократично. Але я маю право на свою думку,

– наголосила Марченко.

Раніше скандальна ведуча зазначала, що "Зеленський впав в її очах нижче плінтуса" і їй шкода українців, які проголосували за нього на виборах. Також Марченко переконана, що Зеленський принизив себе і владу в цілому, а боротися з жінкою незаконними методами – аморально.

Марченко про Майдан

Марченко зізналася, що на Майдані вона не була: "Людей, які вийшли на Майдан та прагнули щось змінити, обманули. Тоді ними маніпулювали так само як продовжують робити всі ці роки".

Проте чіткої громадянської позиції вона не висловила та тему війни на Донбасі вкотре оминула.

Оксана Марченко про візит Зеленського та "Кварталу 95": дивіться відео онлайн

Санкції на Марченко та Медведчука: головне