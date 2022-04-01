Нікіта Добринін розповів, чи покинув лави територіальної оборони Києва
Джерело:"Люкс ФМ"
Телеведучий Нікіта Добринін з перших днів війни вступив до лав територіальної оборони Києва. Тепер він перебуває на заході України, однак зазначає, що може вступити в тероборону будь-де.
Чоловіки з різних сфер діяльності з початком війни взяли до рук зброю, щоб захищати українські землі. Нікіта Добринін спершу не виїжджав з Києва, тому став на захист столиці.
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Нікіта Добринін був у теробороні Києва
Чоловік перебував у теробороні столиці разом із тестем. Однак через деякий час Нікіта прийняв рішення вивезти сім'ю з Києва. Він покинув тероборону, однак продовжив допомагати армії фінансово.
Зараз вся родина Добриніна перебуває на заході України, в різних містах. Сам ведучий допомагає переселенцям, які цього потребують.
Зараз я не в теробороні, але це не означає, що я вийшов з тероборони. Можу долучитися до захисту будь-якого міста. Для мене найголовніше було вивезти сім'ю у безпечне місце. Коли над нами почали літати винищувачі, було чути ППО, то це стало показником того, що треба виїжджати з-під Києва,
– прокоментував Добринін.
Інтерв'ю Нікіти Добриніна: дивіться відео онлайн
Зірки в теробороні та ЗСУ
- Актор Андрій Федінчик вступив до лав тероборони Києва й зараз перебуває на навчаннях, щоб ще впевненіше тримати зброю в руках.
- Чоловік Наталки Карпи також захищає країну у складі тероборони. Євген зробив сюрприз коханій і доньці, які зараз на заході України, приїхавши до них, щоб побачитися.
- Переможець "Х-фактора-8" Михайло Панчишин воює у складі ТрО. 8 років тому Україну захищав його брат, а тепер вокаліст вирішив самому взяти в руки зброю.
- 26 березня лідер гурту "Бумбокс" потрапив під мінометний обстріл. Осколок влучив Андрію Хливнюку під праве око, зараз вокаліст перебуває в лікарні.
- Ресторатор і телеведучий Даніель Салем захищає рідну Одесу. 26 березня він також потрапив під обстріл. Ворожа куля пройшла через водійські двері авто, за кермом якого був зірковий захисник.