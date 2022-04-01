Нікіта Добринін розповів, чи покинув лави територіальної оборони Києва

Телеведучий Нікіта Добринін з перших днів війни вступив до лав територіальної оборони Києва. Тепер він перебуває на заході України, однак зазначає, що може вступити в тероборону будь-де.

Чоловіки з різних сфер діяльності з початком війни взяли до рук зброю, щоб захищати українські землі. Нікіта Добринін спершу не виїжджав з Києва, тому став на захист столиці.

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Нікіта Добринін був у теробороні Києва

Чоловік перебував у теробороні столиці разом із тестем. Однак через деякий час Нікіта прийняв рішення вивезти сім'ю з Києва. Він покинув тероборону, однак продовжив допомагати армії фінансово.

Зараз вся родина Добриніна перебуває на заході України, в різних містах. Сам ведучий допомагає переселенцям, які цього потребують.

Зараз я не в теробороні, але це не означає, що я вийшов з тероборони. Можу долучитися до захисту будь-якого міста. Для мене найголовніше було вивезти сім'ю у безпечне місце. Коли над нами почали літати винищувачі, було чути ППО, то це стало показником того, що треба виїжджати з-під Києва,

– прокоментував Добринін.

Інтерв'ю Нікіти Добриніна: дивіться відео онлайн

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