Мирно врегульовано, без судів, – Нікіта Добринін про розлучення з Дашею Квітковою

Ведучий Нікіта Добринін висловився про розлучення з Дашею Квітковою. Він повідомив, що увесь процес офіційно завершений.

Ведучий і блогер Нікіта Добринін рідко висловлюється на тему розлучення. Та вчора повідомив про завершення всіх процесів та етапів.

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Нікіта Добринін про розлучення з Дашею Квітковою

Нікіта Добринін розповів, що період розлучення нарешті завершений, а всі питання врегульовані без судів. Він поділився, що може не хвилюватися за майбутнє сина Лева.

Цей непростий період в житті офіційно завершився. Мирно врегульовано всі юридичні питання, без судів, з урахуванням інтересів сторін і дитини. Найголовніше – тепер я спокійний за майбутнє сина поруч,

– написав Нікіта Добринін.



Нікіта Добринін про розлучення / Фото з інстаграм-сторіз

Даша Квіткова на своїй сторінці теж підтвердила, що "все, нарешті, завершилося".



Даша Квіткова про розлучення / Фото з інстаграм-сторіз

Розлучення Квіткової та Добриніна