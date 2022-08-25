Нікіта Добринін відповів, чому покинув службу в теробороні: чим він займається тепер

Український ведучий і блогер Нікіта Добринін служив у ТрО перших півтора місяця війни. Він пояснив, чому покинув службу і чим займається тепер.

Український телеведучий та блогер Нікіта Добринін відповів на запитання від підписників. Одне з них стосувалось служби зірки в теробороні.

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Чому Добринін пішов з ТрО

Нікіта Добринін відповів, чому більше не служить в теробороні. Він розповів, що був там перших півтора місяця. За цей час у нього залишилось чимало спогадів.

Перші найнапруженіших півтора місяця був у ТрО. Взяв до рук автомат від першого дня, пішов під Києвом на пост. Без вагань. Ловили ДРГ, чатували поля і ліси. Є що згадати,

– поділився блогер.

Після того, як наступ на Київ було відбито, Добринін пішов з тероборони. Тепер він волонтерить: "Коли ситуація змінилася і всі позиції зайняли здебільшого поліція та ЗСУ, наші зміни розпустили. Зайнявся волонтерством і допомагаю армії".



Нікіта Добринін про ТрО / Фото з інстаграм-сторіз

Що ще відомо про службу Добриніна

Чоловік розповідав, що пішов у тероборону зі званням – він є лейтенантом. Втім, у Нікіти було недостатньо практики, тому військовим він себе не вважає.

Даша Квіткова тяжко переживала розлуку з чоловіком, про що зізнавалась раніше. "З однієї сторони я дуже-дуже пишаюсь ним, а з іншої – моє серце розривається. Я його не бачу, не знаю що з ним, не сплю ночами, бо він стоїть на чергуванні ночами, патрулює ліс. В мене серце не на місці, бо це мій чоловік, батько нашого сина. Тому, це круто, що він пішов захищати, але я кожен день і кожну хвилину за нього хвилююсь. Бо не розумію, що з ним може статись прямо зараз".

Нкіта Добринін зізнавався, що найстрашнішим на службі в ТрО було на власні очі побачити Ірпінь, Бучу й Гостомель.



Нікіта Добринін під час служби / Фото з інстаграму Нікіти Добриніна