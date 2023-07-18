Нікіта Добринін збрив бороду: перші фото та реакція сина

Український ведучий Нікіта Добринін шокував підписників зміною іміджу. Чоловік вирішив збрити бороду.

Блогер показав, як відреагували підписники. Прихильниці зазначили, що Добриніну так дуже личить, а ще додали, що він тепер виглядає значно молодшим. До того ж чоловік поділився реакцією свого сина Лева.

Цікаво Не рахуйте чужих грошей, – Лілія Ребрик відповіла хейтерам, які засудили її за відпочинок

Як Нікіта Добринін виглядає без бороди



Нікіта Добринін без бороди / скриншот з інстаграм-сторіс

Реакція мережі та сина

Блогер поділився реакцією своїх підписників на зміни в зовнішності:

"Одразу мінус 10 років";

"Одразу маєш молодший вигляд";

"Молодий та гарний, а ще з'явиться додаткова площа для поцілунків".

Окрім цього, Добринін показав, як відреагував його 2-річний син Лев. Чоловік забирав сина з садочка вже зі збритою бородою. Відтак син не одразу його впізнав та був трохи шокований. Лев не розумів, куди зникла татова борода.



Лев вперше побачив тата без бороди / Скриншот з інстаграм-сторіс