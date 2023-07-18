Нікіта Добринін збрив бороду: перші фото та реакція сина
Джерело:Нікіта Добринін
Український ведучий Нікіта Добринін шокував підписників зміною іміджу. Чоловік вирішив збрити бороду.
Блогер показав, як відреагували підписники. Прихильниці зазначили, що Добриніну так дуже личить, а ще додали, що він тепер виглядає значно молодшим. До того ж чоловік поділився реакцією свого сина Лева.
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Як Нікіта Добринін виглядає без бороди
Нікіта Добринін без бороди / скриншот з інстаграм-сторіс
Реакція мережі та сина
Блогер поділився реакцією своїх підписників на зміни в зовнішності:
- "Одразу мінус 10 років";
- "Одразу маєш молодший вигляд";
- "Молодий та гарний, а ще з'явиться додаткова площа для поцілунків".
Окрім цього, Добринін показав, як відреагував його 2-річний син Лев. Чоловік забирав сина з садочка вже зі збритою бородою. Відтак син не одразу його впізнав та був трохи шокований. Лев не розумів, куди зникла татова борода.
Лев вперше побачив тата без бороди / Скриншот з інстаграм-сторіс