Телеведуча, яка раніше розчулила шанувальників роликом, як її доньки прощаються з татом на вокзалі перед подорожжю до Туреччини, відповіла хейтерам, що засуджують її за відпочинок на морі. Вона попросила не рахувати чужих грошей.

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Лілія Ребрик відреагувала на хейт

Знаменитість переконана, що не потрібно засуджувати людей, які зараз продовжують жити, відпочивати та радіти. Ми не знаємо що з нами буде завтра, тож треба насолоджуватись життям сьогодні та цінувати кожну мить.

Не рахуйте чужих грошей, не засуджуйте і не думайте про чуже життя: ви ніколи не знаєте, що насправді ховається за веселим сміхом. Живіть своє життя. Ловіть момент. Бо життя занадто крихке і ніхто не знає, чи буде завтра,

– написала ведуча.

Шанувальники підтримали Лілію

"Не звертай увагу. Ти заслуговуєш на цей відпочинок як ніхто інший";

"Насолоджуйтесь відпочинком. Ви заслужили кожну хвилину";

"Дуже добре, що ви знайшли час на відпочинок для себе і дітей, адже здорова жінка і мати — це запорука щасливої сімʼї. Перемогу ми повинні зустрічати здоровими та натхненними";

"Яке щастя, що ви разом відпочиває на морі. Так приємно бачити ваші усмішки. Насолоджуйтесь цією миттю".

Попри те, що в коментарях люди написали здебільшого слова підтримки та побажали гарного відпочинку ведучій з дітьми, все одно деякі користувачі не погодились зі словами Лілії:

"Я вважаю, що медійні люди не повинні хизуватись відпочинком на морі. Вони зараз навпаки мають показувати зовсім інший приклад. Не потрібно прикриватись своїми дітьми, що нібито все заради них";

"Військові гинуть, жінки, діти, а вони виставляють свій відпочинок. Кому воно потрібне? Відпочивайте, але без своїх цинічних світлин";

"Війна лише в тих, чиї близькі воюють. Війна в тих, в кого хтось загинув. У волонтерів це лише привід відхилитися від служби. У решти людей війни немає".

До слова, у літню відпустку також поїхала українська акторка Наталка Денисенко. Вона разом з сином та кумою з дітьми відправились на відпочинок до Туреччини. Однак, як зазначає Наталка, там зараз багато росіян. Акторка додала, що в неї поки не було конфліктів з ними.