Притула відзвітував за зібрані кошти у телеграмі. Він не стримував емоцій та наголосив, що це було неймовірно.

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Сергій Притула під час Євробачення зібрав кошти для ЗСУ

Читачі волонтера у твітері перед фіналом Євробачення-2022 просили його коментувати пряму трансляцію. Мотивацією для Сергія погодитися стала пропозиція читачів задонатити на ЗСУ.

Притула заявив, що прокоментує фінал, якщо за час ефіру на рахунок його волонтерського фонду надійде мільйон гривень, які спрямують на закупівлю необхідного дня нашої армії. Та прихильники Сергія виявилися значно активнішими і за чотири години ефіру задонатили 5,5 мільйонів гривень!



Притула під час Євробачення зібрав понад 5 мільйонів гривень для ЗСУ / Фото з телеграму Притули

Друзі, оце вчора що взагалі було? Досі оговтуюся, бо це неймовірно! Нашим Kalush Orchestra величезна повага за виступ, позицію і перемогу! Дякую! Круті, що й казати! Ми порахували внески за час стріму на всі рахунки, разом з Фондом, PayPal і криптою. І тепер маємо фінальну цифру – 5,5 мільйонів гривень! За чотири години Євробачення!

– наголосив Притула.

Зібрані кошти підуть на закупівлю багі для фронту, а також ще дещо цікаве, про що Сергій обіцяє розповісти пізніше.

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