Інколи стосунки помирають, – Добринін вперше назвав причину розлучення з Квітковою

На початку року мережу шокувала новина про розлучення зіркового подружжя Даші Квіткової та Нікіти Добриніна. Пара тривалий час утримувалася від розголошення причин розриву.

Втім, днями Нікіта вперше заговорив про це. Він наголосив, що ця тема для нього більше не є настільки болючою, як це було спочатку, тож йому легше про це говорити.

До теми Таке трапляється, – Нікіта Добринін вперше прокоментував розлучення з Дашею Квітковою

Добринін заговорив про причину розлучення з Квітковою

Чоловік поділився, що він вже пропрацював цю тему і вона його не так болить, проте Нікіта попросив більше не запитувати його про це. Водночас Добринін зазначив, що у їхніх стосунках з Дашею не збіглися цілі та цінності в житті, тому вони продовжили рухатися порізно.

Інколи стосунки помирають, на жаль, як люди. Це стається неочікувано. Я перед собою, перед Богом абсолютно щирий. Це були серйозні стосунки, з дуже сильними почуттями. Але, на жаль, трапляється і так. Не збігаються цілі, не збігаються цінності в житті. І люди продовжують рухатися різними напрямками,

– поділився ведучий.

Інтерв'ю з Нікітою Добриніним: дивіться відео онлайн

Історія кохання Нікіти Добриніна та Даші Квіткової