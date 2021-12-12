Ніхто не може подобатися всім, – як Олена Усенко з Дитячого Євробачення реагує на критику

Представниця України на Дитячому Євробаченні – Олена Усенко по-доброму ставиться до хейтерів. Вона наголошує, що не може подобатися абсолютно всім.

Олені часто пишуть, що пісня "Важіль" задоросла для Дитячого Євробачення. Однак юна артистка зазначає, що сучасні підлітки дуже свідомі та розумні. Тому в дівчини немає страху, що "Важіль" буде задорослим.

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Ніхто не може подобатися абсолютно всім, ніхто. І я це розумію, тому читаю, що про мене пишуть. Іноді я по-доброму відповідаю своїм хейтерам, бо мені цікаво, як вони будуть реагувати, цікаво входити з ними в контакт. Чому ні?

– наголосила Олена.

У мережі Усенко закидали ще й звинуваченнями у проплаченій перемозі на Нацвідборі. Однак Олена наголошує, що вона та її викладачка з вокалу категорично проти того, щоб з кимось домовлятися, комусь за щось платити: "Ми все робимо чесно, своїми силами. Найголовніше для мене, що вся моя команда – мої друзі, моя мама, мої педагоги – знають правду".

, повне інтерв'ю з Оленою Усенко читайте за посиланням у межах проєкту "Інтерв'ю24"

"Біда в тому, що деяким людям важко сприйняти факт, що хтось переміг, а вони – ні. Тоді говорять, що все проплачено. Проте, якщо подивитися на ситуацію адекватно, то видно, скільки я працюю, як я росту", – закцентувала Усенко.

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