У них цукерково-букетний період: нові деталі роману Каньє Веста та Ірини Шейк

Роман знаменитостей Ірини Шейк та Каньє Веста, схоже, продовжує швидко розвиватися. Джерела, близькі до оточення пари, заявили, що в них зараз цукерково-букетний період.

Після того, як американський хіп-хоп виконавець Каньє Вест та російська модель Ірина Шейк разом повернулися з Франції, західна преса продовжує дізнаватися, що все-таки відбувається між знаменитостями. Кожна нова деталь підігріває чутки про роман.

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Нові деталі роману Ірини Шейк та Каньє Веста

Зараз зіркова пара багато часу проводить разом, за даними інсайдерів. Ці моменти дуже цінні для моделі та репера.

У Каньє та Ірини зараз цукерково-букетний період. Вони пізнають один одного і весело проводять час. Поки це несерйозно, але вони дуже подобаються один одному,

– пише видання.

Також вкотре з'явилась інформація про те, що Кім Кардашян схвалює союз Ірини Шейк та свого колишнього чоловіка.

"Кім не заперечує, тому що вона бачила, наскільки спокійною була Ірина після того, як розлучилася з Бредлі Купером. Їй не хотілося б, щоб Вест зустрічався з кимось, хто збирається базікати з пресою", – додає джерело.

Роман Ірини Шейк та Каньє Веста