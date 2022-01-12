Нічого особистого, лише бізнес, – Софія Стужук нарешті розповіла правду про роман з Пустовітом

У грудні минулого року розлучений Ігор Пустовіт спровокував чутки про роман з Софією Стужук. Разом вони відпочивали в Буковелі. Однак блогерка-мільйонниця зізналась, що їх пов'язують не почуття, а бізнес.

26-річна Софія Стужук всіляко демонструє, що закохала і щаслива у стосунках з новим чоловіком, якого називає останнім. Безліч фанів підозрюють, що ним став колишній Саші Бо – Ігор Пустовіт, але блогерка спростувала ці чутки. Вона натякнула, що їхній роман був бізнес-ходом.

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З Ігорем ми дружили та дружимо. Нічого особистого, лише бізнес, як то кажуть. Чудова приємна людина. Я таких люблю,

– нарешті заявили Софія Стужук.

Софія Стужук з Ігорем Пустовітом і Юлією Вербою / Фото з інстаграму блогерки

Крім того, вона додала, що з новим коханим познайомилася не так давно. Однак жодних подробиць не розповіла.

"Ніколи в житті не подумала б і не повірила б, що зустріну (любов – ред.) саме в такому місті і в таких обставинах. Навіть невпевнена, що можна таке порадити. Не можу тримати в собі почуття і дуже хочу з вами ділитися. Але деталей, крім моїх відчуттів, не буде", – заявила блогерка.

Софія Стужук про нового коханого / Фото з інстаграму блогерки

Чому Софію Стужук та Ігоря Пустовіта підозрювали в романі

Чутки про роман Стужук і Пустовіта з'явились на початку грудня після того, як інтернет-зірка прилетіла в Івано-Франківськ на блогерську вечірку.

Після заходу вона відпочивала в Буковелі з колишнім Саші Бо та іншими інфлюенсерами.

Увесь цей час Ігор Пустовіт не відходив від Софії Стужук ні на крок – зустрічав в аеропорту, допомагав заселятися в готель, кликав на повільні танці, обіймав, катався на підйомнику.

Ба більше, блогерка всіляко натякала, що на курорті вони вдруге, але "тепер хоч можуть не ховатися".