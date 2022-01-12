26-річна Софія Стужук всіляко демонструє, що закохала і щаслива у стосунках з новим чоловіком, якого називає останнім. Безліч фанів підозрюють, що ним став колишній Саші Бо – Ігор Пустовіт, але блогерка спростувала ці чутки. Вона натякнула, що їхній роман був бізнес-ходом.

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З Ігорем ми дружили та дружимо. Нічого особистого, лише бізнес, як то кажуть. Чудова приємна людина. Я таких люблю,

– нарешті заявили Софія Стужук.

Софія Стужук з Ігорем Пустовітом і Юлією Вербою / Фото з інстаграму блогерки

Крім того, вона додала, що з новим коханим познайомилася не так давно. Однак жодних подробиць не розповіла.

"Ніколи в житті не подумала б і не повірила б, що зустріну (любов – ред.) саме в такому місті і в таких обставинах. Навіть невпевнена, що можна таке порадити. Не можу тримати в собі почуття і дуже хочу з вами ділитися. Але деталей, крім моїх відчуттів, не буде", – заявила блогерка.

Софія Стужук про нового коханого / Фото з інстаграму блогерки

Варто зауважити, що Саша Бо знайшла своє кохання після розлучення. Вона зустрічається з лікарем-стоматологом Платоном Тарнавським, який живе і працює в Івано-Франківську. Схоже, закохані були одногрупниками.

Чому Софію Стужук та Ігоря Пустовіта підозрювали в романі