Попри шалену популярність і впізнаваність останні шість років Дар'я Петрожицька жила на зйомній квартирі з сестрою і другом-актором Павлом Кружновим. Проте у травні 2021 року все змінилось. Зірка купила своє житло й переїхала туди сама.
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Яку квартиру купила Дар'я Петрожицька
У новому інтерв'ю Дар'я Петрожицька похизувалась, що "стала дорослою жінкою", бо заробила на квартиру в Києві. Жити з сестрою і другом їй було "класно, дуже кайфово", але в орендованих апартаментах вона не почувалась в гармонії.
З дитинства актриса мріяла про незвичайне планування та ліжко на другому поверсі. Так і сталось, у неї квартира-студія з крихітною кімнаткою, яку вона називає "стрімерською", та другим поверхом для ліжка.
Квартира невелика, далеко. На жаль, мені не вистачило бюджету жити в центрі. Але вона моя. Тепер я спокійна, що кішці можна дряпати все, що завгодно. І я не буду хвилюватися, що не можу забити цвях,
– поділилась Дар'я Петрожицька.
Цікаво, що поки знаменитість не хоче з'їжджатися з хлопцем Олексієм, з яким зустрічається вже рік. Зараз вона націлена на кар'єру, а не на сімейне життя. Ба більше, Дар'я Петрожицька сподівається, що коли завагітніє, то вони з коханим переїдуть у більшу квартиру.
"Напевно, це не та квартира, де буде моя сім'я", – зізналась зірка.