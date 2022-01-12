Відома українська акторка Ксенія Мішина після переїзду до Києва задумалась про придбання власного житла. Спершу вона хотіла купити будинок.

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Ксенія Мішина про придбану квартиру

"Я хотіла будинок спочатку, я могла собі дозволити купити будинок. Але, на жаль, зрозуміла, що це буде для мене незручно. Дитина, школа, возити, купа до цього проблем додається. Прив’язка до самого Києва у мене є, і я цю ідею (з будинком) відклала на пізніше. Колись у моєму житті в мене буде будинок, але поки що я обійдуся квартирою", – розповіла артистка.

Тож акторка вирішила не купувати будинок, а знайти квартиру. Своє гніздечко зірка вирішила облаштувати на Лівому березі.

Я поїздила подивилася різні ЖК, мене нічого не вразило. А на Лівому березі я побачила свій, де я купила, і одразу в нього закохалася. Зрозуміла, що не треба мені взагалі морочитися, я до цього дуже легко поставилася. Ну не сподобається тут, через якийсь час поміняю квартиру. Але зараз у мене було таке бажання, саме в цьому ЖК,

– зізналась Ксенія Мішина.

Знаменитість додала, що у квартирі було 4 кімнати із загальною кухнею та вітальнею. Але Ксенія трохи по-іншому бачить помешкання, тому переробляє планування.

Зазначимо, до активних зйомок у серіалах та "Холостячці" Ксенія Мішина не могла дозволити собі хороше житло. Вона жила в обдертому будинку за містом, умови в якому були далеко не найкращими. Знаменитість навіть зняла на відео своє колишнє помешкання.