Відома українська акторка й учасниця "Танців з зірками" Дар'я Петрожицька відверто розповіла про особисте життя у новому інтерв'ю. Після важкого розлучення знаменитість віднайшла кохання.
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Дар'я Петрожицька про нові стосунки
Зірка зустрілась із новим коханим після завершення зйомок другого сезону "Папіка". Вони познайомилися через спільних товаришів, а тому чоловік не знав Дар'ю як зірку відомого серіалу.
Він якраз застав той момент, коли я була весела, щаслива, виспана і здорова. І усміхалася. І, мабуть, це його і зачепило. Мені подобається як я його відчуваю,
– зізналась Петрожицька.
Акторка додала, що вже давно не відчувала такого. Довгий час після розлучення вона спілкувалась із колишнім чоловіком, що не сприяло розвитку особистого життя.
Дар'я Петрожицька поділилась, що зустрічається з новим бойфрендом з початку 2021 року. Хлопець є трохи молодшим за 29-річну зірку. Зараз у пари справжній цукерково-букетний період. Однак зірка не планує поки що розголошувати його ім'я.
Коли я просто сиджу, а він бере і дає мені Kinder, то я просто кайфую. А я: "О, давай на іграшку подивлюсь". Мені легко. Я відчуваю, що в мене якась гармонія всередині,
– розповіла зірка.
Інтерв'ю з Дар'єю Петрожицькою: дивіться відео онлайн
Що відомо про особисте життя Дар'ї Петрожицької
- Дівчина у 20 років одружилась з актором Олексієм Петрожицьким після року стосунків.
- За словами Дар'ї, розрив 5-річного шлюбу стався через збайдужіння та багато інших факторів.
- Після розлучення знаменитість мала кілька романів. Однак вони не змогли перерости в серйозні стосунки.