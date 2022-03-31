Український телеведучий і блогер Олексій Дурнєв поділився думкою про Софію Стужук, яка не засуджувала російську агресію. Він вважає, що після перемоги українці їй не пробачать.
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Олексій Дурнєв про Стужук
Через мовчання Софії Стужук українці масово скаржилися на її сторінку, через що вона втратила близько 4 акаунтів. Олексій Дурнєв вважає, що й після завершення війни її сторінку "зноситимуть".
Це буде дуже важко пробачати. Як показує практика, дуже легко зносяться інстаграм-сторінки, на яких є багато скарг,
– поділився ведучий.
Дурнєв зауважив, що він зможе працювати без інстаграму, бо є журналістом і ведучим. Так само зможе працювати й, наприклад, Макс Барських, адже він залишиться співаком. Тоді як для блогерки Стужук інстаграм – мало не основний спосіб заробітку.
"А для неї – це все. Якщо немає її сторінки, де є багато мільйонів підписників, то в неї нічого немає. І наразі в неї нічого немає, немає прибутку. Її світ рухнув. Софія Стужук без інстаграму – ніхто", – підсумував Олексій.
Що казала Стужук про війну
- Софія разом з трьома дітьми переїхала за кордон через повномасштабну війну. Вона зізналась, що була морально знищена, але зараз повертається до життя: "Я не обирала мовчання ніколи в житті, в цій ситуації, ніколи не виберу. Особливо, коли справа стосується того, що для мене важливо. А мені важливо життя. Моє, моїх рідних і близьких. Життя людей, які створюють ту країну, яку я люблю".
- Блогерка додала, що зараз "весь світ кричить і просить зупинитися", але все продовжується, бо "десь там так за нас вирішили". Вона підкреслила, що всім потрібен мир.
- Водночас Софія Стужук не стала називати Росію агресором, не закликала російських військових зупинитися, а своїх підписників звідти – виходити на мітинги.