"Не знаю, як туди повертатися": чи буде MamaRika жити в будинку під Києвом, де її застала війна

На початку травня MamaRika повернулася в Україну з Польщі. З чоловіком і 9-місячним сином вона оселилася в Чернівцях, але планує переїжджати до Києва. Щоправда, навряд чи в той будинок, де її застала війна.

У середині березня MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) виїхала з країни до Молдови, а звідти дісталася Польщі. Там її підтримувала мама, однак розлука з коханим була для зірки нестерпною.

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Чому MamaRika повернулася в Україну з Польщі

За півтора місяця MamaRika страшенно засумувала за чоловіком Сергієм Середою. Тож попри те, що безпека в Україні відносна, тут їй куди спокійніше, ніж у Варшаві.

Я зараз себе більше почуваю в безпеці поруч з Сергієм, ніж коли була у Варшаві. Коли в тебе вже є власна родина, і вас розділяють, таке враження, що від тебе відривають частину серця, частину тіла. Мені тут спокійніше,

– зізналася артистка.

Зірка пояснила, що в Чернівцях вони оселилися заради 9-місячного сина Давида. Вона більше не готова бачити страх у його очах, як у будинку під Гостомелем у перші дні війни.

"Мабуть, це одне з найбезпечніших міст в Україні. Це все робиться тільки заради нашого синочка, заради нашого Давида. Тому що якби в нас не було маленького сина, ми б, напевно, зовсім інакше будували нашу географію. Ми відштовхуємося виключно від того, що в нас 9-місячний син", – пояснила MamaRika.

MamaRika з чоловіком і сином в Україні: фото

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Коли MamaRika повернеться до Києва

У Київ ми будемо повертатися однозначно, тому що ми повинні жити далі, ми повинні адаптуватися до того, що відбувається. Ми ні в якому разі не розглядаємо варіант покидати Україну й виїжджати кудись на пмж за кордон. Це не про нашу сім'ю,

– заявила співачка.

Будинок під Гостомелем, який пара орендувала до війни, вцілів хоч "прилітало" дуже близько до їхнього котеджного містечка, горіла заправка. Однак MamaRika не впевнена, що вони з Сергієм й далі житимуть там.

"У мене цей будинок асоціюється зі страшними подіями, і я не знаю, як туди повертатися, психологічно мені важко. Я не впевнена, що я буду почуватися там комфортно", – зізналася знаменитість.

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