Після ведення мовних квот на телебаченні ледь не всі знаменитості взялись вчити українську. На диво, Маша Єфросиніна не виняток. Вона досі займається з викладачем, бо до вступу в київський виш не чула й не знала солов'їної.

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Чому Маша Єфросиніна спілкується російською мовою

Ведуча запевнила, що це аж ніяк не свідчить про її громадянську позицію. Російською вона спілкується лише тому, що народилась і виросла в Керчі, що в Криму, тому ця мова була, є й буде для неї рідною.

Це моя рідна мова! Мене на ній виростили й виховали. До приїзду в Київ з Криму я не знала української взагалі. Сьогодні я не порушую мовний закон у медіа й відточую свою українську з викладачем. Але я не забираю у вас вашу рідну мову, і прошу не забороняти мені мою,

– різко відповіла Єфросиніна.

Маша Єфросиніна про російську мову / Фото з інстаграм-сторіс

Цікаво, не лише Єфросиніна вчить українську мову з викладачем. Оля Полякова теж брала уроки української, а Ксенія Мішина ввела "мовний режим" на час зйомок шоу "Україна має талант".

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна чесно заявляла, що в школі не вивчала українську мову, бо батьки могли написати відмову від її викладання, тоді так робили всі. "Українська мова подавалася як якась перешкода, як порушення нашої свободи", – згадувала телезірка про дитинство в Криму.