После ведения языковых квот на телевидении едва ли не все знаменитости принялись учить украинский. Удивительно, Маша Ефросинина не исключение. Она до сих пор занимается с преподавателем, потому что до вступления в киевский вуз не слышала и не знала соловьиного.

К теме Маша Ефросинина рассказала, будет ли убегать в случае нападения России

Почему Маша Ефросинина общается на русском языке

Ведущая заверила, что это отнюдь не отражает ее гражданскую позицию. На русском она общается только потому, что родилась и выросла в Керчи, что в Крыму, поэтому этот язык был, есть и будет для нее родным.

Это мой родной язык! Меня на нем вырастили и воспитали. До приезда в Киев из Крыма я не знала украинского вообще. Сегодня я не нарушаю языковой закон в медиа и оттачиваю свой украинский с преподавателем. Но я не забираю у вас ваш родной язык, и прошу не запрещать мне мой,

– резко ответила Ефросинина.

Маша Ефросинина о русском языке / Фото с инстаграм-сторис

Интересно, что не только Ефросинина учит украинский язык с преподавателем. Оля Полякова тоже брала уроки украинского, а Ксения Мишина ввела "языковой режим" на время съемок шоу "Україна має талант".

Напомним, ранее Маша Ефросинина честно заявляла, что в школе не изучала украинский язык, потому что родители могли написать отказ от его преподавания, тогда так поступали все. "Украинский язык представлялся как какое-то препятствие, как нарушение нашей свободы", – вспоминала телезвезда о детстве в Крыму.