"Не завжди може дозволити": чому ROXOLANA не хоче, щоб її продюсував Монатік або Юрій Нікітін

В інтерв'ю 24 каналу ROXOLANA зізналася, що продюсера в неї немає. Вона сама знімає собі кліпи, записує пісні. Під своє крило дівчину міг би взяти Юрій Нікітін чи Монатік, але вона хоче бути вільною.

Як з'ясувалося, перший, хто підтримав ROXOLANA на початку творчого шляху, – продюсер гуртів "НеАнгели" та KAZKA Юрій Нікітін. Вона підписала договір з його продюсерським центром Mamamusic, і той став її дистриб'ютором – допомагав розповсюджувати музику.

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ROXOLANA про Юрія Нікітіна та Монатіка

Навіть зараз я можу йому написати, порадитися, він справді класно допомагає. Він вселив у мене творчу впевненість,

– зізналася ROXOLANA про Юрія Нікітіна.

Ба більше, 24-річна співачка могла б стати підопічною Монатіка, з яким записала, але не встигла випустити трек "Інь і янь". Однак після співпраці з Lida Lee та Nino Basilaya артист відмовився від продюсування молодих виконавців.

"Навіть в інтерв'ю Катерині Осадчій він розповідав, що не дуже хоче продюсувати людей. Він хоче підтримувати артистів дуетами. Я так розумію, що це цей випадок", – висловилася дівчина.

Хоч як не було б затратно записувати пісні й знімати кліпи самій, ROXOLANA хоче спробувати підкорити шоу-біз самотужки, без досвідченого продюсера.

Я розумію, що мені як артисту хочеться транслювати те, що в мене є у цю секунду, а продюсер не завжди може це дозволити. Нашій команді пощастило, тому що ми самі пишемо пісні, ми їх не замовляємо. Я пишу зі своїм другом Михайлом Гайдаєм,

– зізналася співачка.

ROXOLANA / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал