Як з'ясувалося, перший, хто підтримав ROXOLANA на початку творчого шляху, – продюсер гуртів "НеАнгели" та KAZKA Юрій Нікітін. Вона підписала договір з його продюсерським центром Mamamusic, і той став її дистриб'ютором – допомагав розповсюджувати музику.

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ROXOLANA про Юрія Нікітіна та Монатіка

Навіть зараз я можу йому написати, порадитися, він справді класно допомагає. Він вселив у мене творчу впевненість,

– зізналася ROXOLANA про Юрія Нікітіна.

Ба більше, 24-річна співачка могла б стати підопічною Монатіка, з яким записала, але не встигла випустити трек "Інь і янь". Однак після співпраці з Lida Lee та Nino Basilaya артист відмовився від продюсування молодих виконавців.

"Навіть в інтерв'ю Катерині Осадчій він розповідав, що не дуже хоче продюсувати людей. Він хоче підтримувати артистів дуетами. Я так розумію, що це цей випадок", – висловилася дівчина.

Хоч як не було б затратно записувати пісні й знімати кліпи самій, ROXOLANA хоче спробувати підкорити шоу-біз самотужки, без досвідченого продюсера.

Я розумію, що мені як артисту хочеться транслювати те, що в мене є у цю секунду, а продюсер не завжди може це дозволити. Нашій команді пощастило, тому що ми самі пишемо пісні, ми їх не замовляємо. Я пишу зі своїм другом Михайлом Гайдаєм,

– зізналася співачка.

ROXOLANA / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал