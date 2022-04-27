Как выяснилось, первый, кто поддержал ROXOLANA в начале творческого пути – продюсер групп "НеАнгелы" и KAZKA Юрий Никитин. Она подписала договор с его продюсерским центром Mamamusic, и он стал ее дистрибьютором – помогал распространять музыку.

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ROXOLANA о Юрии Никитине и Монатике

Даже сейчас я могу ему написать, посоветоваться, он действительно здорово помогает. Он внушил мне творческую уверенность,

– призналась ROXOLANA о Юрии Никитине.

Более того, 24-летняя певица могла бы стать подопечной Монатика, с которым записала, но не успела выпустить трек "Інь і янь". Однако после сотрудничества с Lida Lee и Nino Basilaya артист отказался от продюсирования молодых исполнителей.

"Даже в интервью Екатерине Осадчей он рассказывал, что не очень хочет продюсировать людей. Он хочет поддерживать артистов дуэтами. Я так понимаю, что это этот случай", – высказалась девушка.

Как бы ни было затратно записывать песни и снимать клипы самой, ROXOLANA хочет попытаться покорить шоу-биз самостоятельно, без опытного продюсера.

Я понимаю, что мне как артисту хочется транслировать то, что у меня есть в эту секунду, а продюсер не всегда может это позволить. Нашей команде повезло, потому что мы сами пишем песни, мы их не заказываем. Я пишу со своим другом Михаилом Гайдаем,

– призналась певица.

ROXOLANA / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал