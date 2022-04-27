Інтерв'ю ROXOLANA (справжнє ім'я – Роксолана Сирота) з 24 каналом було заплановане на 24 лютого. Коли стало відомо про повномасштабне вторгнення Росії, все скасували. Саме того дня артистка мала прибути до Львова.

Повне інтерв'ю тут "Важливо не кидати камінням у своїх": інтерв'ю з ROXOLANA про війну, переселенців та Євробачення

23 лютого Роксолана сіла на нічний потяг, оскільки наступного дня мала виступ у Львові. Про початок війни дізналася, коли вже під'їжджали до Львова.

Я їхала з сестрою в купе, а вона за день до того мала погане передчуття, казала, що дуже переживає. Вона прокинулася тоді вранці, десь о 4 годині, одразу відкрила новини, розбудила мене і сказала, що почалась війна,

– пригадала дівчина.

Усі творчі плани у Львові довелося скасувати. Роксолана зізналася, що з того моменту важко пригадати, що відбувалося у певні дні, оскільки дні перестали ділитися. Приїхавши до Львова, команда зрозуміла, що не всі з них повернуться до Києва: "І ми почали думати, як це все організовувати, де жити, де їх селити. Тобто, у нас виникло якесь таке одразу відчуття, що це все не пройде швидко".

Зараз Роксолана допомагає у волонтерстві. Вона зустрічається з переселенцями у Львові, співає разом з ними, намагається хоча б якось покращити їм настрій.



ROXOLANA / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал