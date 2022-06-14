Не від Зеленського: Євген Кошовий розповів, від кого дізнався про війну

Зірка "Кварталу 95" Євген Кошовий товаришував з Зеленським задовго до його походу в політику. Попри те, що вони близькі друзі, про війну комік почув не від президента, а від іншого "кварталівця".

Війна застала Кошового в Києві, вдома на дев'ятому поверсі. Однак розбудили його не вибухи, а дзвінок друга. На диво, не Зеленського.

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Хто сказав Кошовому про війну

За день до повномасштабного вторгнення Росії, 23 лютого, Євген Кошовий знімав новий сезон гумористичного шоу, тож повернувся додому близько першої ночі. Уже за кілька годин йому зателефонував наляканий Степан Казанін з "Кварталу 95".

Прокинувся від дзвінка Стьопи Казаніна, який живе в Комфорт Тауні. Він каже: "Що, ви не чуєте?" Я говорю: "Та що ми чуємо? Стьопо, ну, випили ми. Ну спи вже, алкашня ти, спи. Він каже: "Ну не чуєте?" Я говорю: "Все, бувай". І поклав слухавку,

– пригадав Кошовий.

Одразу після цього його дружині "наярювала" дружина Юрія Ткача Вікторія, яку теж розбудили перші вибухи. "І в цей момент, коли вона каже "не чуєте", спрацювала ППО, і воно як ляпнуло в стороні Борисполя", – розповів комік. У той момент його дівчат накрила паніка, перші 15 секунд вони просто кричати від страху. Коли ж усі опанували себе, поїхали за мамою, яка жила під Борисполем.

Що Кошовому написав Зеленський

Вранці 24 лютого Євген Кошовий написав президенту України: "Що, серйозно почалося?", а він по-дружньому відповів йому: "По ходу так".

Кошовий і Зеленський переписуються ледь не щодня, а на початку війни комік навіть передавав йому інформацію про розташування російських військ. У квітні він з Олександром Пікаловим зустрічався з президентом на Банковій, той виділив їм 15-20 хвилин.

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Чому діти Кошового 38 днів спали в машині

Друг Зеленського розповів, що тікати з Києва його сім'я не хотіла, тож перші 38 днів повномасштабної війни всі шестеро спали в підземному паркінгу.

Ми просто загнали дві машини в паркінг, і там мами з трьома собаками спали в одній машині. Варя дрихла в машині наших друзів, які теж потім приїхали. А ми з Ксюхою і Серафимою спали в ще одній машині,

– зізнався Євген Кошовий.

Він додав, що його дівчата по дві доби не виходили з укриття, бо молодша донька Серафима дуже боялася. Тоді як 14-річна Варя на п'ятнадцятий день заявила, що вже не може й хоче спати в ліжку.