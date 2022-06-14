Война застала Кошевого в Киеве, дома на девятом этаже. Однако разбудили его не взрывы, а звонок друга. Удивительно, но не Зеленского.

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Кто сказал Кошевому о войне

За день до полномасштабного вторжения России, 23 февраля, Евгений Кошевой снимал новый сезон юмористического шоу, и вернулся домой около часа ночи. Уже через несколько часов ему позвонил напуганный Степан Казанин из "Квартала 95".

Проснулся от звонка Степы Казанина, который живет в Комфорт Тауне. Он говорит: "Что, вы не слышите?" Я говорю: "Да что мы слышим? Степа, ну, выпили мы. Ну спи уже, алкашня ты, спи. Он говорит: "Ну не слышите?" Я говорю: "Все, пока".

– вспомнил Кошевой.

Сразу после этого его жене "наяривала" жена Юрия Ткача Виктория, которую тоже разбудили первые взрывы. "И в этот момент, когда она говорит "не слышите", сработало ПВО, и оно как ляпнуло в стороне Борисполя", – рассказал комик. В тот момент его девушек накрыла паника, первые 15 секунд они просто кричали от страха. Когда все овладели собой, поехали за мамой, которая жила под Борисполем.

Что Кошевому написал Зеленский

Утром 24 февраля Евгений Кошевой написал президенту Украины: "Что, серьезно началось?", а он по-дружески ответил ему: "По ходу да".

Следует добавить! Кошевой и Зеленский переписываются чуть ли не каждый день, а в начале войны комик даже передавал ему информацию о расположении русских войск. В апреле он с Александром Пикаловым встречался с президентом на Банковой, тот выделил им 15-20 минут.

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Почему дети Кошевого 38 дней спали в машине

Друг Зеленского рассказал, что бежать из Киева его семья не хотела, поэтому первые 38 дней полномасштабной войны все шестеро спали в подземном паркинге.

Мы просто загнали две машины в паркинг, и там мамы с тремя собаками спали в одной машине. Варя дрыхла в машине наших друзей, которые тоже потом приехали. А мы с Ксюхой и Серафимой спали в еще одной машине,

– признался Евгений Кошевой.

Он добавил, что его девушки по двое суток не выходили из укрытия, потому что младшая дочь Серафима очень боялась. В то время как 14-летняя Варя на пятнадцатый день заявила, что уже не может и хочет спать в кровати.