Не тому, що я такий сміливець, – Андрій Данилко пояснив, чому залишається в Києві

Український артист, відомий за образом Вєрки Сердючки, Андрій Данилко залишився в Києві на час війни. Він розповів, що в Україні може бути корисним.

Український виконавець Андрій Данилко залишився та залишається в Києві, про що розповів "Настоящему времени". Він продовжує жити на Хрещатику, хоч у під'їзді залишився один.

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Андрій Данилко залишився в Києві: чому

Артист зізнався, що йому незрозуміло, чому він повинен їхати з Києва. За словами Данилка, йому не страшно.

"Я залишаюся в Києві до останнього. Я не знаю, як там будуть розвиватися події. Я вірю в добре все одно. Я вважаю, що ворог в особі Путіна розраховує, щоб люди бігли, щоб люди кидали домівки. Я не доставлю їм цього задоволення. Я не міг уявити війну до останнього дня, але у мене була одна не дуже вдала бізнес-угода, і вона мала вирішитися, і я помітив, що не останні люди в країні якось різко поїхали, і мені здалося, що вони знають щось, чого ми не знаємо", – поділився Андрій Данилко.

Я розумію, багато хто просто боїться, у них родини. Я залишився не тому, що я такий сміливець, а я навіть не розглядав такий варіант. Я абсолютно не боюся, і якщо я можу бути корисним, знаходячись у Києві, я це роблю,

– додав він.

Андрій Данилко розповів, що для допомоги Україні він виходить в прямі ефірі телеканалів. Для захисників закупив бронежилети, каски й тепловізори.

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