У березні 2021-го "НеАнгели" розпалися з ініціативи Юрія Нікітіна. Той вирішив, що гурт не випускатиме нові пісні й не виступатиме публічно, але буде працювати на корпоративах. Однак продюсер швидко зрозумів, що помилився, відпустивши дівчат у сольне плавання. Він пропонував Славі Камінській відновити дует, але та не захотіла.
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Нікітін просив Камінську повернутися в "НеАнгели"
За словами співачки, вони з Юрієм Нікітіним зустрічались тет-а-тет, спілкувались про повернення "НеАнгелів" на велику сцену, але не зійшлись в інтересах.
"Гурт "НеАнгели" приносив гроші. Десь погарячкував, коли нас розпустив, а згодом зрозумів, що щось зробив не так. Але мене вже було не зупинити. Бо повертатися туди й обрубувати собі крила, не дуже хотілося", – зізналась Слава Камінська.
Чому Камінська більше не спілкується з Нікітіним
Артистка не приховує, що у сварці з Нікітіним винна вона. Коли експродюсер пропонував Камінській повернутися під його крило, та пообіцяла подумати і зателефонувати, але так і не набрала. Відтоді зірки не спілкуються.
Я завжди боюсь відмовляти. Сказала, що я подумаю. І не передзвонила. Оце, мабуть, була моя помилка. Але час мине, усі мої колишні завжди повертаються,
– поділилась співачка.
Слава Камінська / Фото з інстаграму співачки
Цікаво, що раніше Юрій Нікітін обіцяв підтримувати сольний шлях як Слави Камінської, так і Віки Смеюхи:
- він коментував сольні кар'єри експідопічних з "НеАнгелів" й зізнавався, що Слава налаштована серйозніше за Віку, бо ще до розпаду дуету купила до 20 пісень і переманила до себе пів команди;
- у публічному скандалі співачок продюсер не ставав на бік жодної з них, а лише шкодував, що корпоративам "НеАнгелів" кінець. Разом з тим, при зустрічі він дорікнув Вікторії, що та не порадилася з ним перед тим, як публікувати відео з тортом.