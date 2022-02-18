У березні 2021-го "НеАнгели" розпалися з ініціативи Юрія Нікітіна. Той вирішив, що гурт не випускатиме нові пісні й не виступатиме публічно, але буде працювати на корпоративах. Однак продюсер швидко зрозумів, що помилився, відпустивши дівчат у сольне плавання. Він пропонував Славі Камінській відновити дует, але та не захотіла.

До теми У шоу-бізнесі не вистачає конфліктів, – солістка KAZKA прокоментувала скандал "НеАнгелів"

Нікітін просив Камінську повернутися в "НеАнгели"

За словами співачки, вони з Юрієм Нікітіним зустрічались тет-а-тет, спілкувались про повернення "НеАнгелів" на велику сцену, але не зійшлись в інтересах.

"Гурт "НеАнгели" приносив гроші. Десь погарячкував, коли нас розпустив, а згодом зрозумів, що щось зробив не так. Але мене вже було не зупинити. Бо повертатися туди й обрубувати собі крила, не дуже хотілося", – зізналась Слава Камінська.

Чому Камінська більше не спілкується з Нікітіним

Артистка не приховує, що у сварці з Нікітіним винна вона. Коли експродюсер пропонував Камінській повернутися під його крило, та пообіцяла подумати і зателефонувати, але так і не набрала. Відтоді зірки не спілкуються.

Я завжди боюсь відмовляти. Сказала, що я подумаю. І не передзвонила. Оце, мабуть, була моя помилка. Але час мине, усі мої колишні завжди повертаються,

– поділилась співачка.

Слава Камінська / Фото з інстаграму співачки

Цікаво, що раніше Юрій Нікітін обіцяв підтримувати сольний шлях як Слави Камінської, так і Віки Смеюхи: