В марте 2021-го "НеАнгелы" распались по инициативе Юрия Никитина. Он решил, что группа не будет выпускать новые песни и не будет выступать публично, но будет работать на корпоративах. Однако продюсер быстро понял, что ошибся, отпустив девушек в сольное плавание. Он предлагал Славе Каминской восстановить дуэт, но та не захотела.
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Никитин просил Каминскую вернуться в "НеАнгелы"
По словам певицы, они с Юрием Никитиным встречались тет-а-тет, общались о возвращении "НеАнгелов" на большую сцену, но не сошлись в интересах.
"Группа "НеАнгелы" приносила деньги. Где-то погорячился, когда нас распустил, а впоследствии понял, что что-то сделал не так. Но меня уже было не остановить. Потому что возвращаться туда и обрубать себе крылья, не очень хотелось", – призналась Слава Каминская.
Почему Каминская больше не общается с Никитиным
Артистка не скрывает, что в ссоре с Никитиным виновата она. Когда экс-продюсер предлагал Каминской вернуться под его крыло, пообещала подумать и позвонить, но так и не набрала. С тех пор звезды не общаются.
Я всегда боюсь отказывать. Сказала, что я подумаю. И не перезвонила. Вот это, наверное, была моя ошибка. Но время пройдет, все мои бывшие всегда возвращаются,
– поделилась певица.
Слава Каминская / Фото из инстаграма певицы
Интересно, что ранее Юрий Никитин обещал поддерживать сольный путь как Славы Каминской, так и Вики Смеюхи.
- он комментировал сольные карьеры экс-подопечных из "НеАнгелов" и признавался, что Слава настроена серьезнее Вики, потому что еще до распада дуэта купила до 20 песен и переманила к себе половину команды;
- в публичном скандале певиц продюсер не становился на сторону ни одной из них, а только сожалел, что корпоративам "НеАнгелов" конец. Вместе с тем, при встрече он упрекнул Викторию в том, что та не посоветовалась с ним перед тем, как публиковать видео с тортом.