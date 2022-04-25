На цьому наголошує музикант і доброволець Іван Леньо. Про це він розповів в ефірі 24 каналу.

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За його словами, після війни потрібно заблокувати все російське. "Бо ворог повільно через інформаційний простір почне закидувати свої диверсійні "штучки", навіть якщо це "хороші русскі", які начебто за нас", – наголосив він.

Іван Леньо каже, що українців це не повинно цікавити, бо ворог проявив себе на повну…

Ворог показав, на які звірства здатний. Я думаю, що українці не повинні розбиратися у різних сортах "русскіх". Має бути так – "Ти русскій? До побачення, назавжди",

– наголосив доброволець.

Музикант додає, що також очевидно, що Україна має розірвати економічні зв’язки з Росією. "Вони залишають вибухівки на наших окупованих територіях. Про які відносини може бути мова?", – додав Леньо.

Іван Леньо про ставлення до росіян та розмитнення авто під час війни:



До слова, український музикант Володимир Дантес зізнався, що допомагає волонтерам і військовим. Зокрема, він віддав свою автівку Tesla на перевезення гуманітарної допомоги. Дантес розповів, як допомагає армії та волонтерам.

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