Это подчеркивает музыкант и доброволец Иван Леньо. Об этом он рассказал в эфире 24 каналу.

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По его словам, после войны нужно заблокировать все русское. "Ведь враг медленно через информационное пространство начнет забрасывать свои диверсионные "штучки", даже если это "хорошие русские", которые вроде бы за нас", – подчеркнул он.

Иван Леньо говорит, что украинцев это не должно интересовать, потому что враг проявил себя по полной…

Враг показал, на какие зверства способен. Я думаю, что украинцы не должны разбираться в разных сортах русских. Должно быть так – "Ты русский? До свидания, навсегда",

– подчеркнул доброволец.

Музыкант добавляет, что очевидно, что Украина должна разорвать экономические связи с Россией. "Они оставляют взрывчатки на наших оккупированных территориях. О каких отношениях может быть речь?", – добавил Леньо.

Иван Леньо об отношении к россиянам и растаможке авто во время войны:



Кстати, украинский музыкант Владимир Дантес признался, что помогает волонтерам и военным. В частности, он отдал свой автомобиль Tesla на перевозку гуманитарной помощи. Дантес рассказал, как помогает армии и волонтерам.

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