Відомий український артист Володимир Дантес розповів, як допомагає армії та волонтерам. Він зізнався, що зазвичай не розповідає про зроблені справи.
До слова Дантес зізнався, як вони з Дорофєєвою поділили майно й кому дістався будинок
Як Дантес допоміг волонтерам
"Не кажу, але я собі записую і фотографую, якщо мені хтось скаже, що я нічого не роблю. Мені чомусь не хочеться хизуватися тим, що я можу зробити", – розповів Володимир.
Все ж дечим Дантес вирішив поділитися. Він зізнався, що віддав свою Tesla волонтерам.
Я свою Tesla віддав волонтерам. Вона розсікає по Києву, розвозить броники, дітям їжу. Ну, кайф. А про все інше я не буду говорити, тому що не можу,
– зізнався музикант.
Володимир Дантес у своїй автівці / Фото з інстаграму Володимира Дантеса
Зауважимо, танцівник Євген Кот нещодавно мало не вперше розповів, чим займається під час війни. Він зізнався, що активно волонтерить – спершу допомагав військовим і ТрО, згодом перейшов до збору коштів на різні потреби.