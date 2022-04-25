Відомий український артист Володимир Дантес розповів, як допомагає армії та волонтерам. Він зізнався, що зазвичай не розповідає про зроблені справи.

До слова Дантес зізнався, як вони з Дорофєєвою поділили майно й кому дістався будинок

Як Дантес допоміг волонтерам

"Не кажу, але я собі записую і фотографую, якщо мені хтось скаже, що я нічого не роблю. Мені чомусь не хочеться хизуватися тим, що я можу зробити", – розповів Володимир.

Все ж дечим Дантес вирішив поділитися. Він зізнався, що віддав свою Tesla волонтерам.

Я свою Tesla віддав волонтерам. Вона розсікає по Києву, розвозить броники, дітям їжу. Ну, кайф. А про все інше я не буду говорити, тому що не можу,

– зізнався музикант.



Володимир Дантес у своїй автівці / Фото з інстаграму Володимира Дантеса

Зауважимо, танцівник Євген Кот нещодавно мало не вперше розповів, чим займається під час війни. Він зізнався, що активно волонтерить – спершу допомагав військовим і ТрО, згодом перейшов до збору коштів на різні потреби.