Відомий британський журналіст та ведучий Джеремі Кларксон, що відомий завдяки програмі Top Gear, підтримав Україну. Він допоміг переслати позашляховики.
До слова Їхня сила і стійкість надихають світ, – Джилл Байден після зустрічі з українцями
Джеремі Кларксон підтримав Україну
Телеведучий ще раніше оголосив про збір коштів для України. До допомоги долучилась команда його шоу й разом зірки зібрали гроші на покупку кількох пікапів – Ford Ranger, Mazda BT-50 і Toyota Hilux.
Автомобілі вже відправили до України – але не порожніми, а з гуманітарною допомогою. Тут вони використовуватимуться для евакуації мирних жителів, що потрапили в блокаду.
"Завдяки щедрості тих, хто пожертвував, ми змогли придбати ці пікапи, і цими вихідними команда з Diddly Squat завантажила їх гуманітарними припасами та відвезла їх в Україну, звідки тепер вони будуть використані для евакуації тих, хто знаходиться потрапив у пастку боїв. Браво всім вам. Дуже добре зроблено", – поділився Кларксон.
Кларксон допоміг відправити пікапи в Україну / Фото з інстаграму ведучого
Джеремі Кларксон ще у перші дні повномасштабної війни підтримав Україну. Він засуджував російську військову агресію, обурювався діями Путіна та невтішно висловлювався на адресу гонщика "Формули-1" Микити Мазепіна.
Світові зірки підтримують Україну: останні новини
- Учасники культової ірландської групи U2 нещодавно приїхали в Україну на запрошення президента Володимира Зеленського. Боно та Едж заспівали для українців у столичному метро, виступивши згодом з Тарасом Тополею. Також зірки відвідали Бучу.
- Американський актор Лієв Шрайбер розповів американцям про візит в Україну. Він ділився думками про стійкість й мужність українців та поділився, як надавав безпосередню допомогу постраждалим від війни.
- Британська знаменитість Елтон Джон звернувся до всього світу та закликав організувати для жителів Маріуполя негайні гуманітарні коридори. Співак просить врятувати усіх тих, хто перебуває у заблокованому й зруйнованому місті.