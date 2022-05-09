Відомий британський журналіст та ведучий Джеремі Кларксон, що відомий завдяки програмі Top Gear, підтримав Україну. Він допоміг переслати позашляховики.

До слова Їхня сила і стійкість надихають світ, – Джилл Байден після зустрічі з українцями

Джеремі Кларксон підтримав Україну

Телеведучий ще раніше оголосив про збір коштів для України. До допомоги долучилась команда його шоу й разом зірки зібрали гроші на покупку кількох пікапів – Ford Ranger, Mazda BT-50 і Toyota Hilux.

Автомобілі вже відправили до України – але не порожніми, а з гуманітарною допомогою. Тут вони використовуватимуться для евакуації мирних жителів, що потрапили в блокаду.

"Завдяки щедрості тих, хто пожертвував, ми змогли придбати ці пікапи, і цими вихідними команда з Diddly Squat завантажила їх гуманітарними припасами та відвезла їх в Україну, звідки тепер вони будуть використані для евакуації тих, хто знаходиться потрапив у пастку боїв. Браво всім вам. Дуже добре зроблено", – поділився Кларксон.

Кларксон допоміг відправити пікапи в Україну / Фото з інстаграму ведучого

Джеремі Кларксон ще у перші дні повномасштабної війни підтримав Україну. Він засуджував російську військову агресію, обурювався діями Путіна та невтішно висловлювався на адресу гонщика "Формули-1" Микити Мазепіна.

Світові зірки підтримують Україну: останні новини