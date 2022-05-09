Известный британский журналист и ведущий Джереми Кларксон, известный благодаря программе Top Gear, поддержал Украину. Он помог переслать внедорожники.

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Джереми Кларксон поддержал Украину

Телеведущий еще раньше объявил о сборе средств для Украины. В помощь присоединилась команда его шоу и вместе звезды собрали деньги на покупку нескольких пикапов – Ford Ranger, Mazda BT-50 и Toyota Hilux.

Автомобили уже отправили в Украину – но не пустыми, а с гуманитарной помощью. Здесь они будут использоваться для эвакуации попавших в блокаду мирных жителей.

"Благодаря щедрости пожертвовавших мы смогли приобрести эти пикапы, и в эти выходные команда из Diddly Squat загрузила их гуманитарными припасами и отвезла их в Украину, откуда теперь они будут использованы для эвакуации попавших в ловушку боев. Браво всем вам. Отлично сделано", – поделился Кларксон.

Кларксон помог отправить пикапы в Украину / Фото из инстаграма ведущего

Джереми Кларксон в первые дни полномасштабной войны поддержал Украину. Он осуждал российскую военную агрессию, возмущался действиями Путина и высказывался в адрес гонщика "Формулы-1" Никиты Мазепина.

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