Известный британский журналист и ведущий Джереми Кларксон, известный благодаря программе Top Gear, поддержал Украину. Он помог переслать внедорожники.
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Джереми Кларксон поддержал Украину
Телеведущий еще раньше объявил о сборе средств для Украины. В помощь присоединилась команда его шоу и вместе звезды собрали деньги на покупку нескольких пикапов – Ford Ranger, Mazda BT-50 и Toyota Hilux.
Автомобили уже отправили в Украину – но не пустыми, а с гуманитарной помощью. Здесь они будут использоваться для эвакуации попавших в блокаду мирных жителей.
"Благодаря щедрости пожертвовавших мы смогли приобрести эти пикапы, и в эти выходные команда из Diddly Squat загрузила их гуманитарными припасами и отвезла их в Украину, откуда теперь они будут использованы для эвакуации попавших в ловушку боев. Браво всем вам. Отлично сделано", – поделился Кларксон.
Кларксон помог отправить пикапы в Украину / Фото из инстаграма ведущего
Джереми Кларксон в первые дни полномасштабной войны поддержал Украину. Он осуждал российскую военную агрессию, возмущался действиями Путина и высказывался в адрес гонщика "Формулы-1" Никиты Мазепина.
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