Не в Польщі та навіть не в Румунії: TAYANNA розсекретила, де пересиджує війну в Україні

Майже весь український шоу-біз виїхав з Києва – хто на Захід, хто за кордон. Співачка TAYANNA теж втекла з-під обстрілів, але не в сусідню Польщу чи Румунію, а на Балі. Там вона медитує за мир у Батьківщині.

Родина TAYANNA (справжнє ім'я – Тетяна Решетняк) у Чернівцях, але коли в Україні почалася війна, вона вирішила їхати куди подалі. З сином Даніелем зірка полетіла на острів Балі, де любила відпочивати у мирний час.

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TAYANNA на Балі в Індонезії

Співачка захоплюється медитацією та духовними практиками, тож на Балі з 30-ма жінками здійснили сходження на вулкан Батур. На висоті 1 700 метрів вони помолилися за мир на рідній землі.

Сьогодні проводили медитацію за мир в нашій країні на діючому вулкані Батур. Жіноча сила в любові і вірі. Я впевнена в тому, що тільки любов, сила духу і віра в перемогу допоможе нашому народу жити у вільній і мирній країні,

– висловилася TAYANNA.

TAYANNA медитує на Балі

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Нагадаємо, востаннє TAYANNA відпочивала на екзотичному острові навесні 2021 року. Трохи згодом артистка зізналась, що на Балі їй сподобалося майже все, тож вона була б не проти переїхати туди з України після 50.

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