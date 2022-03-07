Окрім зірок "Кріпосної", "Роксолани" та театру на лівому березі Дніпра, до українських військових звернулись Тоня Хижняк зі "Спіймати Кайдаша", Наталі Васько з "Гніздо горлиці", Тетяна Кравченко зі "Сватів" та Анна Сагайдачна.

Читайте також "Несправедлива смерть героя": українські зірки вшановують пам'ять актора Павла Лі

Наша молитва за українських воїнів,

– лаконічно підписала Ольга Сумська.

Молитва акторок за Збройні Сили України

"Якщо ти існуєш, стань його бронею, стань захистом над головою. Стань його берцями, що приведуть нас до перемоги над темрявою. Стань його очима, що розпізнають зло й знищать його. Стань серцем, що відчуває всю нашу любов. Якщо ти існуєш, дай йому крила, що не згорають від найяскравішого сонця. Стань полум'ям у його руках, що навіки очистить нас від цього мороку. Господь наш Ісус, Аллах Всемогутній, Ягве, Будда, Крішна, пророк Мухаммед, Джан, Марія Мати Божа. Я знаю, ти існуєш і стоїш зараз пліч-о-пліч з нами, носиш форму Збройних сил України. І бережеш дітей наших, і фарбуєш світ весь у синьо-жовті кольори. Ти є в кожному з нас. Віримо в тебе, і в нашу перемогу", – йдеться у молитві.

До слова, сама Ксенія Мішина в перший день війни, 24 лютого, мала б летіти в Дубай з сином. Перші вибухи застали їх в аеропорту, тож рейс в ОАЕ скасували, а вони з Платоном ледь втекли з "Борисполя" на таксі.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!