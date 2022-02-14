Не пережили свій перший рік, – Alyona Alyona розійшлась з хлопцем-блогером

Поки весь шоу-біз ділиться романтичними фото з квітами і валентинками, Alyona Alyona зізнається, що порвала з коханим Денисом, більш відомим як Yoxden. Вони розійшлись два тижні тому, не прозустрічавшись і року.

Про розставання Alyona Alyona оголосила спочатку у фейсбуці, опублікувавши валентинку з жовто-синім гербом і написом: "Пишаюся армією! Люблю Україну". У підписі реперка заявила, що вони з Денисом "залишилися люблячими друзями", а вже в інстаграмі пояснила причину розриву.

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Чому Alyona Alyona розійшлась з хлопцем

Артистка попросила фанів не шукати в їхньому розставанні підводних каменів. Вони розійшлись не через зраду, без сварок і ножів у спину.

Це рішення пара прийняла на початку лютого, після того, як цілий місяць жила окремо. На відстані закохані зрозуміли, що одне без одного їм легше, тож залишилися "вірними друзями".

Ми не пережили свій перший рік. Ніхто й уявити не міг, що відстань і розлука проллють світло на правду. А вона виявилася гіркою: "Якщо любиш – відпусти"… Ми кохаємо одне одного, але цього замало, щоб обоє були щасливі на всі сто,

– заявила Alyona Alyona.

Alyona Alyona з хлопцем Денисом, з яким розійшлась / Фото з інстаграму реперки

Яким був роман Alyona Alyona з Денисом

Alyona Alyona та Yoxden познайомились восени 2020 року на одній зі світських тусівок. До січня в них були лише робочі стосунки, а зустрічатися вони почали 14 лютого 2021-го.

Реперка довго відмовлялась розсекречувати коханого, називаючи його інтернет-персоною. Однак у липні журналісти заскочили їх разом, коли ті сідали в таксі. Тоді вся країна дізналась, що артистка зустрічається з тіктокером і блогером.

У вересні Alyona Alyona переїхала до бойфренда й раділа, що буде засинати і прокидатися поряд з ним.

У жовтні вони вони разом літали у Фінляндію, а Новий 2022 рік святкували у Стамбулі з батьками хлопця.

після різдвяних свят Alyona Alyona з'їхала від бойфренда – зібрала речі та поїхала в таємниче місце в Україні, де мала б відпочивати від шоу-бізу, стресів і соціальних мереж.

Повний текст публікації Alyona Alyona:

Ми не пережили свій перший рік. Ніхто й уявити не міг, що відстань і розлука проллють світло на правду. А вона виявилася гіркою, як в найбанальнішому драматичному фільмі: "Якщо любиш – відпусти". Без сварок і розходжень на день, тиждень, місяць, без підводних каменів, без ножів у спину, зрад і так далі. Тому прошу всіх не жаліти, не засуджувати, не співчувати, не звинувачувати та не гадати на ромашці "Чому?".

Нам весь цей час здавалося, що ми все робимо правильно і що в нас все вийде. Але виходить, що краще за все нам бути добрими та вірними друзями. Інколи краще поставити крапку ще на березі. І ми її ставимо не дозустрічавшись 2 тижні до першої річниці.

Нам з Денисом був даний рік. І ми вдячні за нього. І ми кохаємо одне одного, але цього замало, щоб обоє були щасливі на всі сто. Сьогодні День закоханих, і я хочу побажати вам кохання, скільки б воно не тривало. Воно надихає, воно запалює, воно стовідсотково врятує світ.