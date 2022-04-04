Львів прийняв десятки тисяч переселенців з міст, де тривають активні бойові дії. 2 березня Ігор Кондратюк разом із дружиною та собакою також переїхав туди.

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Де Кондратюк живе у Львові

Продюсер підтримує армію фінансово. Він зізнався, що не перераховує сотні тисяч гривень щодня, але наразі допомагає, як може.

У Львові чоловік не орендує житло, а зупинився в одній з фірм, які віддали свої приміщення для переселенців.

Я з дружиною і собакою зараз в приміщенні фірми, яку облаштували для того, щоб люди, які були вимушені покинути рідні домівки, могли тут жити,

– розповів Ігор.

14 березня Ігор Кондратюк святкував 60-річчя. І саме в цей день російські окупанти влучили снарядом у його будинок під Києвом. Продюсер розповідав, що "сюрприз" від загарбників прилетів в його улюблене місце – кабінет. Ігор та його дружина засмучені, однак зазначають, що їхні проблеми – це ніщо в порівнянні з тим, що переживають люди в Харкові чи Маріуполі.