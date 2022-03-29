У ніч на 28 березня відбулася церемонія вручення престижної кінопремії Оскар-2022. На ній в підтримку українського народу була хвилина мовчання, однак з якого приводу режисери та учасники заходу не зазначили.
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Ігор Кондратюк про Оскар-2022
Учасники Оскару, щоб підтримати Україну, доповнювати свої образи синьо-жовтою символікою. Однак режисери не вважали за потрібне згадати про війну під час проведення церемонії. Вони лише підтримали український народ хвилиною мовчання, а в дописі в соцмережах війну на нашій землі назвали "конфліктом, вторгненням і збитком".
Режисери і учасники церемонії Оскару будуть в пеклі у сусідньому казані з Микитою Михалковим,
– наголосив Кондратюк.
Оскар-2022 та Україна
- Напередодні церемонії актор і режисер Шон Пенн заявив, що публічно знищить свій Оскар, якщо Зеленський не виступить на заході.
- На що одна з ведучий церемонії Ванда Сайкес відповіла, що, на її думку, Зеленський зараз занадто зайнятий. Голлівуд захоплюється силою українського народу та їхнього президента, однак варто зосередитися на власних справах і не лізти в чужі.
- Звірства біля наших дверей, – Камбербетч на Оскарі-2022 закликав допомогти Україні.
- Гості заходу носили блакитні стрічки на підтримку українських біженців.
- Солідарність Україні зірки висловлювали й на червоній доріжці Оскара, доповнюючи аутфіти синьо-жовтою символікою.
- Міла Куніс у прямому ефірі Оскару заявила, що "захоплюється стійкістю" українців.
- "А в Україні помирають люди": Шеннен Догерті відзначила цинізм з Віллом Смітом на Оскарі.
- Жодної згадки про війну, натомість багато дурнуватих жартів, – українці розкритикували Оскар.