У ніч на 28 березня відбулася церемонія вручення престижної кінопремії Оскар-2022. На ній в підтримку українського народу була хвилина мовчання, однак з якого приводу режисери та учасники заходу не зазначили.

Дивіться також Переможець Х-Фактору-8 Михайло Панчишин воює у лавах ТрО: "Наш дім, який ми відстоїмо"

Ігор Кондратюк про Оскар-2022

Учасники Оскару, щоб підтримати Україну, доповнювати свої образи синьо-жовтою символікою. Однак режисери не вважали за потрібне згадати про війну під час проведення церемонії. Вони лише підтримали український народ хвилиною мовчання, а в дописі в соцмережах війну на нашій землі назвали "конфліктом, вторгненням і збитком".

Режисери і учасники церемонії Оскару будуть в пеклі у сусідньому казані з Микитою Михалковим,

– наголосив Кондратюк.

Оскар-2022 та Україна