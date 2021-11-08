Ввечері Лідія поверталася додому на таксі. Однак вже через декілька метрів вона потрапила в ДТП, в якій дивом вдалося вижити.

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Лідія Таран про страшну ДТП

"Я викликала таксі й сіла на заднє сидіння. Зателефонувала доньці, що через 10 хвилин буду вдома. І через 5 секунд після удару лобом об переднє сидіння викочувалася з машини, що палала", – розповіла ведуча.

Аварія трапилася через інших учасників ДТП, які не поставили на дорозі попереджувального знака у вигляді трикутника. Таран додала, що водій таксі швидко зреагував, встиг загальмувати та змінити смугу, якою вони їхали.

Інакше мене б вже не було,

– з жахом зазначила Таран.

Лідії пощастило, оскільки задні дверцята автомобіля, в якому вона їхала, не заблокувалися. Також вона наголосила на тому, що ніколи не варто сідати біля водія. Оскільки передні двері доводиться в таких випадках відкривати з допомогою спеціальної техніки.

"Була шокована. Розповідала іноземним туристам, що трапилося. Не можу усвідомити, що жива", – наголосила Таран.

Стан ведучої після ДТП

Після трагічного інциденту в Лілії здерла асфальтом руку, має декілька забоїв на ліктях і побите коліно. Також трішки болить лоб: "Але це така дрібниця у порівнянні з тим, від чого я була так близько".

Лідія Таран про ДТП / Скриншоти з інстаграм-сторіз ведучої

Зірки в ДТП