У посольстві Росії в Буенос-Айресі все було офіційно. 44-річна Наталія Орейро прибралась у святковий білий костюм і зробила укладку, як на червону доріжку. Щоправда, новий паспорт акторка отримала не з рук господаря Кремля Путіна, якого благала про громадянство, а від посла Росії в Аргентині.
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Зірка популярного в 90-х серіалу "Дикий ангел" зачитала присягу спочатку російською, а потім іспанською мовами. Разом з паспортом Орейро вручили конституцію. У цей момент вона розпливлася в усмішці.
Однак акторка не могла не віддячити Путіну публічно й додала, що любить всіх у Росії.
Дуже дякую! Я вас усіх дуже люблю в Росії, я дуже рада,
– заявила Наталія Орейро.
Чому Наталія Орейро отримала російський паспорт
- У березні 2019 року зірка 90-х прийшла на шоу "Вечірній Ургант" і зажадала від Путіна паспорт Росії. Орейро переконана, що немає жодного іноземця, який був би більшим росіянином, аніж вона.
- Російське посольство в Аргентині почуло зірку, і вже в червні того ж року вона подала документи на громадянство.
- Мрія Наталії Орейро здійснилась лише 25 жовтня 2021 року, коли господар Кремля підписав указ про присвоєння їй російського громадянства. Ба більше, Путін був таким щедрим, що "нагородив" ним 9-річного сина акторки.
- Не бачати паспорта, Наталія Орейро засипала Росію компліментами. Вона навіть заговорила російською, аби подякувати уряду й фанам "за величезну честь".