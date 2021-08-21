Як повідомили у пресслужбі артистки, Бужинська та Кікабідзе зустрілись у Грузії, коли та святкувала своє день народження у Батумі. До слова, свято в артистки було 13 серпня. За розмовою вони вирішили, що можна було б записати спільне відеопривітання від представників дружніх народів – Грузії та України.

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Коли розумієш, що незалежність твоєї країни – це свято і для друзів із Грузії. Легендарний Вахтанг Кікабідзе передає вітання напередодні 30-річчя Незалежності України!!!

– написала в мережі артистка.

"Україно, з 30-річчям незалежності ми вітаємо тебе з Грузії, з Батумі. Хай живе вільна Україна! Слава Україні", – йдеться у відеопривітанні. Як розповіла Бужинська, 83-річний артист попросив подарувати йому український прапор, який вони разом тримали у відео, на що та з радістю погодилась.

Довідка: Вахтанг Кікабідзе народився 19 липня 1938 року в Тбілісі, Грузія. Незважаючи на успіх в кар'єрі на території Росії та Грузії, після окупації російським агресором Криму та Сходу України він підтримав українців. Навесні 2015 року Вахтанг Кікабідзе в рамках всеукраїнського туру дав сольний концерт в Києві. Свій двогодинний виступ Вахтанг присвятив пам'яті Небесної сотні. Через чотири роки, у липні 2019-го він виступав у містах українського Донбасу (Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне) на честь 5-річчя визволення від російсько-терористичних загарбників.

Варто додати, що останній тиждень для Катерини ознаменувалася не тільки зустріччю із легендарним Вахтангом Кікабідзе, але і нагородою орденом "Хрест пошани" за "Віру, вірність Україні". Це знакова нагорода, якою відзначають публічних людей, які роблять внесок у розвиток української культури.

До слова, Катерина Бужинська не виступатиме на НСК "Олімпійський" в День Незалежності України з іншими артистами, втім, 22,23 та 24 серпня її концерти заплановані в інших містах України.